Вночі у Києві внаслідок ДТП загинув байкер
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В ніч на п'ятницю у Києві внаслідок ДТП загинув водій мотоцикла. Про це УНН повідомили джерела в медичному закладі.
Минулої доби на виїзді з Києва, на Житомирській трасі, поблизу зупинки “Дачна” водій злетів з байка і опинився “між фурою і відбійником”.
Повідомляється, що 36-річний водій, скоріш за все, не впорався з керуванням. В результаті ДТП байкер загинув, зазначили лікарі.
Нагадаємо, Київраду просять обмежити рух для мотоциклістів в нічний час.