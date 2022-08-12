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Ночью оккупанты ударили по Луганской области ракетой и семь раз из артиллерии

Киев • УНН

 • 68036 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Этой ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Луганской области, также семь раз обстреляли регион из ствольной и реактивной артиллерии, дважды к штурмовым действиям привлекали танковые подразделения. Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.

Ночью оккупанты ударили по Луганской области ракетой и семь раз из артиллерии

Цитата

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар, семь раз обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии, дважды к штурмовым действиям привлекал танковые подразделения. В течение 11 августа восемь раз россияне атаковали с воздуха. С разных сторон пытались прорвать оборону ВСУ населенных пунктов, еще раз штурмовали Верхнекаменское, но вновь отошли на предварительно занятые позиции", – отметил Гайдай.

Детали

Рашисты уверены в результатах еще несостоявшегося псевдореферендума, хотя все еще не могут дожать Луганскую область, не говоря уже о Донецкой.

“Свою заботу о населении оккупанты демонстрируют безвозмездным хлебом, горячими обедами, которые будут раздавать сегодня в Северодонецке, и возможностью принять душ раз в три месяца. Приезжают какие-то чиновники, которые когда-то считали себя президентами рф, обещают отремонтировать школы. Так кто же в этих школах будет учиться? В том же Северодонецке состоялся выпускной – "аттестаты лнр" получили пять человек. Россияне уверены в результатах еще несостоявшегося псевдореферендума, хотя ни слова не говорят о зиме. А зачем, если они организуют голосование в начале осени? Систему отопления, котельную в оккупированных городах никто не готовит” – написал Гайдай.

Он добавил, что 90% населения крупных городов эвакуировалось из Луганской области. По словам главы ОВА, 90% – это выше показателей самых успешных референдумов.

Кроме того, в регионе продолжают гибнуть коллаборанты. Так, в Старобельске подорвали автомобиль с так называемым "начальником МРЭО".

Дополнение

Российские оккупационные власти планируют мобилизовать 8 тысяч человек на временно захваченной территории Луганской области.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что у оккупантов растут потери в живой силе и недоукомплектованные личные составы. Поэтому они проводят тотальную принудительную мобилизацию на временно захваченных территориях Украины путем массовых облав и задержаний мужчин.

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