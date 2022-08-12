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Вночі окупанти вдарили по Луганщині ракетою та сім разів з артилерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти завдали ракетний удар по Луганщині, також сім разів обстріляли регіон зі ствольної та реактивної артилерії, двічі до штурмових дій залучали танкові підрозділи. Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Вночі окупанти вдарили по Луганщині ракетою та сім разів з артилерії

Цитата

"Сьогодні вночі ворог здійснив ракетний удар, сім разів обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії, двічі до штурмових дій долучав танкові підрозділи. Протягом 11 серпня вісім разів росіяни атакували із повітря. Із різних боків намагалися прорвати оборону ЗСУ біля 14 населених пунктів, вкотре штурмували Верхньокам’янське, але знов відійшли на попередньо зайняті позиції", – зазначив Гайдай.

Деталі

Рашисти впевнені в результатах псевдореферендуму, який ще не відбувся, хоча все ще не можуть дотиснути Луганщину, не кажучи вже про Донеччину.

“Свою турботу про населення окупанти демонструють безоплатним хлібом, гарячими обідами, які роздаватимуть сьогодні в Сєвєродонецьку, та можливістю прийняти душ раз на три місяці. Приїздять якісь високопосадовці, які колись вважали себе президентами рф, обіцяють відремонтувати школи. Так хто в цих школах буде вчитися? У тому ж Сєвєродонецьку відбувся випускний – "атестати лнр" отримали п’ять осіб. Росіяни упевнені в результатах псевдореферендуму, який ще не відбувся, хоча ані слова не кажуть про зиму. А навіщо, якщо голосування вони організовують на початку осені? Систему опалення, котельні в окупованих містах ніхто не готує” – написав Гайдай.

Він додав, що 90% населення великих міст евакуювалося з Луганщини. За словами голови ОВА, 90 % – це вище за показники найуспішніших референдумів.

Окрім того, в регіоні продовжують гинути колаборанти. Так, у Старобільську підірвали авто із так званим "начальником МРЭО".

Доповнення

Російська окупаційна влада планує мобілізувати 8 тисяч осіб на тимчасово захопленій території Луганської області.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що в окупантів зростають втрати у живій силі та недоукомплектовані особові склади. Тому вони проводять тотальну примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України шляхом масових облав та затримань чоловіків.

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