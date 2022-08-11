На Луганщині окупанти планують мобілізувати 8 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Російська окупаційна влада планує мобілізувати 8 тисяч осіб на тимчасово захопленій території Луганської області. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.
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“На тимчасово окупованій території у Луганській області триває примусова мобілізація населення для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву другого армійського корпусу російських окупаційних військ. За наявними даними, російська окупаційна адміністрація планує призвати під час поточної хвилі мобілізації 8 тисяч осіб. Це фактично населення невеликого районного центру”, – зазначив Громов.
Доповнення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у російських окупантів зростають втрати у живій силі та недоукомплектовані особові склади. Тому вони проводять тотальну примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України шляхом масових облав та затримань чоловіків.