На Луганщині окупанти планують мобілізувати 8 тисяч осіб – Генштаб ЗСУ

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“На тимчасово окупованій території у Луганській області триває примусова мобілізація населення для комплектування підрозділів мобілізаційного резерву другого армійського корпусу російських окупаційних військ. За наявними даними, російська окупаційна адміністрація планує призвати під час поточної хвилі мобілізації 8 тисяч осіб. Це фактично населення невеликого районного центру”, – зазначив Громов.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що у російських окупантів зростають втрати у живій силі та недоукомплектовані особові склади. Тому вони проводять тотальну примусову мобілізацію на тимчасово захоплених територіях України шляхом масових облав та затримань чоловіків.