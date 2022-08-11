В Луганской области оккупанты планируют мобилизовать 8 тысяч человек – Генштаб ВСУ

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“На временно оккупированной территории Луганской области продолжается принудительная мобилизация населения для комплектования подразделений мобилизационного резерва второго армейского корпуса российских оккупационных войск. По имеющимся данным, российская оккупационная администрация планирует призвать во время текущей волны мобилизации 8 тысяч человек. Это фактически население небольшого районного центра”, – отметил Громов.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что у российских оккупантов растут потери в живой силе и недоукомплектованные личные составы. Поэтому они проводят тотальную принудительную мобилизацию на временно захваченных территориях Украины путем массовых облав и задержаний мужчин.