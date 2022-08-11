Оккупанты ударили по Краматорску из С-300: ОВА показала последствия

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"Россияне применили комплекс С-300 и попали во двор одного из домов. Снаряд оставил воронку в 4 метра в ширину и 1,5 метра в глубину. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, однако 3 дома получили повреждения в разной степени", – говорится в сообщении.

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Как отметили, Краматорск остается в относительном тылу, но это не мешает россиянам регулярно бить по городу. Жителей Донецкой области снова призвали эвакуироваться, потому что безопасных мест там сейчас нет.

Напомним

10 августа оккупанты убили 11 мирных жителей Донецкой области, еще восемь человек получили ранения.