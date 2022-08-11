Окупанти вдарили по Краматорську з С-300: ОВА показала наслідки

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"Росіяни застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву у 4 метри завширшки та 1,5 метри завглибшки. На щастя, цього разу обійшлося без постраждалих, однак 3 будинки зазнали пошкоджень різної міри", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, Краматорськ залишається у відносному тилу, але це не заважає росіянам регулярно бити по місту. Жителів Донецької області знову закликали евакуюватися, тому що безпечних місць там зараз немає.

Нагадаємо

10 серпня окупанти вбили 11 мирних жителів Донеччини, ще восьмеро людей дістали поранення.