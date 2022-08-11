Донеччина: окупанти вбили 11 мирних жителів, 8 - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. За 10 серпня окупанти вбили 11 мирних жителів Донеччини, ще 8 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини: 6 у Бахмуті, 3 в Соледарі, 1 у Красногорівці та 1 в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські загарбники за 9 серпня вбили 2 мирних жителів Донеччини, ще 6 людей отримали поранення.