Донеччина: окупанти вбили 11 мирних жителів, 8 - поранили

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"росія вбиває цивільних! За 10 серпня росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини: 6 у Бахмуті, 3 в Соледарі, 1 у Красногорівці та 1 в Авдіївці. Ще 8 людей отримали поранення", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські загарбники за 9 серпня вбили 2 мирних жителів Донеччини, ще 6 людей отримали поранення.