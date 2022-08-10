Донеччина: окупанти вбили 2 мирних жителів, 6 - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російські загарбники за 9 серпня вбили 2 мирних жителів Донеччини, ще 6 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 9 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей отримали поранення", - зазначив голова ОВА.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
За 8 серпня російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці, ще 19 людей отримали поранення.