Донеччина: окупанти вбили 2 мирних жителів, 6 - поранили

Цитата

"росія вбиває цивільних! За 9 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: в Очеретиному та Шевченко. Ще 6 людей отримали поранення", - зазначив голова ОВА.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

За 8 серпня російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці, ще 19 людей отримали поранення.