Донеччина: окупанти вбили 3 мирних жителів, 19 - поранили

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"росія вбиває цивільних! За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей отримали поранення", - зазначив він.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські загарбники за 7 серпня вбили у Донецькій області ще 5 цивільних осіб, 17 - поранили.