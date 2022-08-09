Донеччина: окупанти вбили 3 мирних жителів, 19 - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. За 8 серпня російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці, ще 19 людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 8 серпня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: у Часовому Яру, Новоселівці Першій та Мар'їнці. Ще 19 людей отримали поранення", - зазначив він.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські загарбники за 7 серпня вбили у Донецькій області ще 5 цивільних осіб, 17 - поранили.