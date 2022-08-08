Донеччина: росіяни вбили ще п'ятьох цивільних, поранили - 17

Цитата

"За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 в Соледарі, 1 у Бахмуті, 1 у Мар'їнці та 1 у Селидовому. Ще 17 людей отримали поранення", - зазначив Кириленко у Telegram.

Деталі

За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 700 мирних людей, поранено ще 1798.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав посадовець.

Доповнення

Російські окупанти намагалися вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мали, відійшли.