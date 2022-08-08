Донецкая область: россияне убили еще пятерых гражданских, ранили - 17

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"За 7 августа россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области: 2 в Соледаре, 1 в Бахмуте, 1 в Марьинке и 1 в Селидово. Еще 17 человек получили ранения", - отметил Кириленко в Telegram.

Детали

По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 700 мирных людей, ранено еще 1798.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил чиновник.

Дополнение

Российские оккупанты пытались вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имели, отошли.