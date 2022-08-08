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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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ЗСУ на Бахмутському напрямку знешкодили кілька ворожих розвідгруп

ЗСУ на Бахмутському напрямку знешкодили кілька ворожих розвідгруп

Київ • УНН

 • 140337 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Часів Яр, Соледар, Зайцеве, Яковлівка, Білогорівка та Бахмутське. Задіяв авіацію неподалік Бахмута, Яковлівки та Зайцевого, пише УНН з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Деталі

Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.

Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо

На Волинському та Поліському напрямках у положенні та діях противника без суттєвих змін. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони.

Українські Національні Новини

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