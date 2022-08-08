ЗСУ на Бахмутському напрямку знешкодили кілька ворожих розвідгруп

Деталі

Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка.

Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.

Нагадаємо

На Волинському та Поліському напрямках у положенні та діях противника без суттєвих змін. Відзначається нарощування системи протиповітряної оборони.