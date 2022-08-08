ВСУ на Бахмутском направлении обезвредили несколько вражеских разведгрупп

Детали

Враг продолжает ведение разведки, не жалея личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.

Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.

Напомним

На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях противника без существенных изменений. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны.