ВСУ на Бахмутском направлении обезвредили несколько вражеских разведгрупп
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. На Бахмутском направлении враг совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледарь, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцева, пишет УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Детали
Враг продолжает ведение разведки, не жалея личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка.
Противник пытался вести штурмовые действия недалеко от Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, отошел.
Напомним
На Волынском и Полесском направлениях в положении и действиях противника без существенных изменений. Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны.