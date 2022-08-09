Донецкая область: оккупанты убили 3 мирных жителей, 19 - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. За 8 августа российские оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Часовом Яру, Новоселовке Первой и Марьинке, еще 19 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 8 августа россияне убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Часовом Яру, Новоселовке Первой и Марьинке. Еще 19 человек получили ранения", - отметил он.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские захватчики за 7 августа убили в Донецкой области еще 5 гражданских лиц, 17 – ранили.