Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, 6 - ранили

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"россия убивает гражданских! За 9 августа россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Очеретино и Шевченко. Еще 6 человек получили ранения", - отметил председатель ОВА.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

За 8 августа российские оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Часовом Яру, Новоселовке Первой и Марьинке, еще 19 человек получили ранения.