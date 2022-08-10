Донецкая область: оккупанты убили 2 мирных жителей, 6 - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Российские захватчики за 9 августа убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 6 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 9 августа россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Очеретино и Шевченко. Еще 6 человек получили ранения", - отметил председатель ОВА.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
За 8 августа российские оккупанты убили 3 мирных жителей Донецкой области: в Часовом Яру, Новоселовке Первой и Марьинке, еще 19 человек получили ранения.