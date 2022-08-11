Донецкая область: оккупанты убили 11 мирных жителей, 8 - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. За 10 августа оккупанты убили 11 мирных жителей Донецкой области, еще 8 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донецкой области: 6 в Бахмуте, 3 в Соледаре, 1 в Красногоровке и 1 в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения", - отметил он.
Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские захватчики за 9 августа убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 6 человек получили ранения.