Донецкая область: оккупанты убили 11 мирных жителей, 8 - ранили

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"россия убивает гражданских! За 10 августа россияне убили 11 мирных жителей Донецкой области: 6 в Бахмуте, 3 в Соледаре, 1 в Красногоровке и 1 в Авдеевке. Еще 8 человек получили ранения", - отметил он.

Кириленко также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские захватчики за 9 августа убили 2 мирных жителей Донецкой области, еще 6 человек получили ранения.