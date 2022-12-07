В ночь с 6 на 7 декабря российские войска после трехнедельной паузы снова атаковали Украину иранскими "Шахедами". ПВО сбила 14 дронов.
Ночью в Киевской области слышали звуки "Шахедов": ударов не было
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Этой ночью жители Киевской области слышали звуки дронов-камикадзе "Шахед", однако на территории региона "прилетов" не было. Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба, передает УНН.
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"Более трех часов ночи продолжалась воздушная тревога. Жители области слышали звуки "Шахедов". На территории региона удары и "прилеты" не зафиксированы", – написал Кулеба.
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