У ніч з 6 на 7 грудня російські війська після тритижневої паузи знову атакували Україну іранськими "Шахедами". ППО збила 14 дронів.
Вночі на Київщині чули звуки "Шахедів": ударів не було
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Цієї ночі жителі Київщини чули звуки дронів-камікадзе "Шахед", однак на території регіону "прильотів" не було. Про це в Telegram повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, передає УНН.
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"Понад три години вночі тривала повітряна тривога. Мешканці області чули звуки "Шахедів". На території регіону ударів та "прильотів" не зафіксовано", – написав Кулеба.
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