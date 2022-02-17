Ночью 18 февраля "ЛНР" начнет массовые обстрелы - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что боевики на востоке начнут эскалацию 18 февраля в 00:30. Об этом он заявил в эфире шоу “Гордон”, передает УНН.
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“У меня сейчас данные нашей разведки. Это касается наших людей. Только что закончились совещания во втором армейском корпусе, это, как русские называют „армия ЛНР“. Там предварительно принято решение о массовых обстрелах позиций Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия и минометов по всей линии соприкосновения второго армейского корпуса. Также разрешается применять артиллерию на усмотрение местных командиров. Начало обстрела 00:30 по киевскому времени”, — отметил он.
Также, как заявил Аваков, около половины боевиков получили российские паспорта.
“18 числа они объявляют так называемые „республиканские“ учения. С этой целью мобилизуют практически весь личный состав” армии “ЛНР”. Им дан приказ иметь запас товаров на три-четыре дня и документы. Основные направления удара-Счастье, Славяносербск и Желтое“, — сообщил он.
Экс-глава МВД призвал украинцев быть готовыми к провокациям.
“Будем надеяться, что мы об этом сказали и, возможно, услышав это, негодяи будут остерегаться”, — добавил он.
Дополнение
Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие.
Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате попадания в дом, в доме начался пожар. Днем поселок уже пострадал от артиллерийского огня-разрушен детский сад.
В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.