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Ночью 18 февраля "ЛНР" начнет массовые обстрелы - Аваков

Ночью 18 февраля "ЛНР" начнет массовые обстрелы - Аваков

Киев • УНН

 • 112526 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что боевики на востоке начнут эскалацию 18 февраля в 00:30. Об этом он заявил в эфире шоу “Гордон”, передает УНН.

Цитата

“У меня сейчас данные нашей разведки. Это касается наших людей. Только что закончились совещания во втором армейском корпусе, это, как русские называют „армия ЛНР“. Там предварительно принято решение о массовых обстрелах позиций Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия и минометов по всей линии соприкосновения второго армейского корпуса. Также разрешается применять артиллерию на усмотрение местных командиров. Начало обстрела 00:30 по киевскому времени”, — отметил он.

Также, как заявил Аваков, около половины боевиков получили российские паспорта.

“18 числа они объявляют так называемые „республиканские“ учения. С этой целью мобилизуют практически весь личный состав” армии “ЛНР”. Им дан приказ иметь запас товаров на три-четыре дня и документы. Основные направления удара-Счастье, Славяносербск и Желтое“, — сообщил он.

Экс-глава МВД призвал украинцев быть готовыми к провокациям.

“Будем надеяться, что мы об этом сказали и, возможно, услышав это, негодяи будут остерегаться”, — добавил он.

Дополнение

Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие.

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате попадания в дом, в доме начался пожар. Днем поселок уже пострадал от артиллерийского огня-разрушен детский сад.

В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.

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