Вночі 18 лютого "ЛНР" розпочне масові обстріли - Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що бойовики на сході розпочнуть ескалацію 18 лютого о 00:30. Про це він заявив в ефірі шоу “Гордон”, передає УНН.
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“У мене зараз дані нашої розвідки є. Це стосується наших людей. Щойно закінчилися наради у другому армійському корпусі, це, як росіяни називають „армія ЛНР“. Там попередньо прийнято рішення щодо масових обстрілів позицій Збройних сил України зі стрілецької зброї та мінометів по всій лінії зіткнення другого армійського корпусу. Також дозволяється застосовувати артилерію на розсуд місцевих командирів. Початок обстрілу 00:30 за київським часом”, — зазначив він.
Також, як заявив Аваков, близько половини бойовиків отримали російські паспорти.
“18 числа вони оголошують так звані „республіканські“ вчення. З цією метою мобілізують практично весь особовий склад „армії“ ЛНР" . Їм дано наказ мати запас товарів на три-чотири дні та документи. Основні напрямки удару — Щастя, Слов’яносербськ та Жовте“, — повідомив він.
Екс-глава МВС закликав українців бути готовими до провокацій.
“Будемо сподіватися, що ми про це сказали і, можливо, почувши це, негідники будуть остерігатися”, — додав він.
Доповнення
Ранком 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі.
Ввечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. Внаслідок влучання у будинок, в оселі почалася пожежа. Вдень селище вже постраждало від артилерійського вогню - зруйновано дитячий садок.
У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна запросила позачергове засідання ТКГ.