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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Загострення ситуації на Донбасі: Україна скликає термінове засідання ТКГ

Загострення ситуації на Донбасі: Україна скликає термінове засідання ТКГ

Київ • УНН

 • 18044 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Українська делегація звернулась до Представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТК через загострення ситуації на Донбасі. Про це ТКГ повідомила у своєму Telegram, пише УНН.

Цитата

“Українська делегація звернулась до Представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Там наголосили, що саме задля того, щоб провокації з боку бойовиків не могли стати приводом для ексалації, українська делегація у ТКГ пропонує залучення представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню.

“Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі”, - додали у відомстві.

Додамо

Від сьогодні на Донбасі спостерігаються численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку незаконних збройних формувань, які підтримуються РФ.

Внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, снаряди влучили на двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал.

Пошкоджено житлові будівлі та об’єкти інфрастуктури. Отримали ушкодження троє мирних жителів.

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