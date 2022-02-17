Загострення ситуації на Донбасі: Україна скликає термінове засідання ТКГ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Українська делегація звернулась до Представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТК через загострення ситуації на Донбасі. Про це ТКГ повідомила у своєму Telegram, пише УНН.
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“Українська делегація звернулась до Представника ОБСЄ в ТКГ щодо невідкладного скликання позачергових консультацій робочої групи з питань безпеки, а також позачергового засідання ТКГ”, - йдеться в повідомленні.
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Там наголосили, що саме задля того, щоб провокації з боку бойовиків не могли стати приводом для ексалації, українська делегація у ТКГ пропонує залучення представників країн Нормандського формату до участі в усіх механізмах, які здійснюють моніторинг і верифікацію дотримання режиму припинення вогню.
“Ми готові до подальшої роботи в переговорному форматі задля припинення порушень і відновлення режиму тиші, адже тільки за умови усталеного припинення вогню можливий подальший рух з гуманітарних, соціальних та політичних питань з метою мирного врегулювання конфлікту на українському Донбасі”, - додали у відомстві.
Додамо
Від сьогодні на Донбасі спостерігаються численні порушення режиму припинення вогню на лінії розмежування з боку незаконних збройних формувань, які підтримуються РФ.
Внаслідок понад 40 обстрілів із застосуванням ствольної артилерії, мінометів та танків пошкоджені будівля дитячого садочку в районі Станиці Луганської, снаряди влучили на двір Врубівського ліцею. В обох будівлях під час обстрілів перебували діти, учні та персонал.
Пошкоджено житлові будівлі та об’єкти інфрастуктури. Отримали ушкодження троє мирних жителів.