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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ООС: вже 34 ворожих обстріли, більшість із забороненого озброєння, двох бійців поранено

ООС: вже 34 ворожих обстріли, більшість із забороненого озброєння, двох бійців поранено

Київ • УНН

 • 15537 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Станом на 14:00 17 лютого бойовики на Донбасі 34 рази порушили режим припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це УНН інформує з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Цитата

“Станом на 14 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — ідеться в повідомленні.

Деталі

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Новотошківське — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;
  • Водяне — з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів;
  • Трудівське — з мінометів калібру 82 мм;
  • Старогнатівку — з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Старий Айдар та Мар’їнку — з мінометів калібру 120 мм;
  • Південне та Майорськ — з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;
  • Лобачеве — з мінометів калібру 82 мм;
  • Новоселівку Другу — з протитанкових ракетних комплексів;
  • Луганське — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
  • Мар’їнку — з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • Світлодарськ — з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів;
  • Троїцьке — з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;
  • Попасну — зі станкових протитанкових гранатометів;
  • Зайцеве — з автоматичних станкових гранатометів;
  • Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький — з мінометів калібру 120 мм;
  • Новозванівку — з артилерії калібру 152 мм;
  • Станицю Луганську — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів;
  • Піски — з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів;
  • Гольмівський — з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів;
  • Хрящівку — з артилерії калібру 122 мм.

“Від дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я — середньої важкості. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб”, — йдеться у відомстві.

Додамо

17 лютого приблизно о 9 ранку російські найманці обстріляли Станицю Луганську із великокаліберної артилерії та мінометів. Внаслідок чого було пошкоджено військову техніку та об’єкти цивільної інфраструктури.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садочка та школи на Луганщині.

Станом на 11:00 повідомили, що на Донбасі з початку поточної доби зафіксовано 29 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті поранено одного українського військовослужбовця.

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