ООС: уже 34 вражеских обстрела, большинство из запрещенного вооружения, два бойца ранены

ukru
15 марта, 19:03 • 90193 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 124598 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 114525 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 108879 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 99870 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 95427 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 83478 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 117263 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 124437 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126851 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 60515 просмотра
Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

Папа Франциск утвердил трехлетний план реформ в католической церкви

15 марта, 18:40 • 38744 просмотра
Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

Трамп приказал нанести мощные удары по хуситам в Йемене

15 марта, 18:53 • 50083 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

15 марта, 19:28 • 116252 просмотра
В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

В Киеве и областях объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

15 марта, 20:00 • 31311 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 117263 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 117668 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 256280 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 285787 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 222270 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 102661 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 124437 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109673 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127053 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129208 просмотра
Актуальное
ООС: уже 34 вражеских обстрела, большинство из запрещенного вооружения, два бойца ранены

ООС: уже 34 вражеских обстрела, большинство из запрещенного вооружения, два бойца ранены

Киев • УНН

 • 15537 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. По состоянию на 14:00 17 февраля боевики на Донбассе 34 раза нарушили режим прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом УНН информирует со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Цитата

“По состоянию на 14 часов текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.

Детали

Российско-оккупационные войска обстреляли:

  • Новотошковское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • Водяное — из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов;
  • Трудовское — из минометов калибра 82 мм;
  • Старогнатовку — из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Старый Айдар и Марьинку — из минометов калибра 120 мм;
  • Южное и Майорск — из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
  • Лобачево — из минометов калибра 82 мм;
  • Новоселовку Вторую — из противотанковых ракетных комплексов;
  • Луганское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
  • Марьинку — из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • Светлодарск — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;
  • Троицкое — из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
  • Попасную — из станковых противотанковых гранатометов;
  • Зайцевое — из автоматических станковых гранатометов;
  • Авдеевку, Шумы, Травневое, Невельское и Донецкий — из минометов калибра 120 мм;
  • Новозвановку — из артиллерии калибра 152 мм;
  • Станицу Луганскую — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов;
  • Пески — из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
  • Гольмивский — из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов;
  • Хрящевку — из артиллерии калибра 122 мм.

“От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья — средней тяжести. По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско—оккупационных войск ранены два гражданских человека”, — говорится в ведомстве.

Добавим

17 февраля примерно в 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате чего была повреждена военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.

По состоянию на 11:00 сообщили, что на Донбассе с начала текущих суток зафиксировано 29 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате ранен один украинский военнослужащий.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы