ООС: уже 34 вражеских обстрела, большинство из запрещенного вооружения, два бойца ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. По состоянию на 14:00 17 февраля боевики на Донбассе 34 раза нарушили режим прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом УНН информирует со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
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“По состоянию на 14 часов текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 34 нарушения режима прекращения огня, 28 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения”, — говорится в сообщении.
Детали
Российско-оккупационные войска обстреляли:
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- Новотошковское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;
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- Водяное — из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов;
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- Трудовское — из минометов калибра 82 мм;
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- Старогнатовку — из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- Старый Айдар и Марьинку — из минометов калибра 120 мм;
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- Южное и Майорск — из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов.
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- Лобачево — из минометов калибра 82 мм;
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- Новоселовку Вторую — из противотанковых ракетных комплексов;
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- Луганское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;
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- Марьинку — из минометов калибра 120 мм, 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- Светлодарск — из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов;
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- Троицкое — из вооружения танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм;
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- Попасную — из станковых противотанковых гранатометов;
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- Зайцевое — из автоматических станковых гранатометов;
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- Авдеевку, Шумы, Травневое, Невельское и Донецкий — из минометов калибра 120 мм;
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- Новозвановку — из артиллерии калибра 152 мм;
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- Станицу Луганскую — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также автоматических станковых гранатометов;
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- Пески — из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
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- Гольмивский — из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов;
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- Хрящевку — из артиллерии калибра 122 мм.
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“От действий врага двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья — средней тяжести. По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско—оккупационных войск ранены два гражданских человека”, — говорится в ведомстве.
Добавим
17 февраля примерно в 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате чего была повреждена военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.
По состоянию на 11:00 сообщили, что на Донбассе с начала текущих суток зафиксировано 29 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате ранен один украинский военнослужащий.