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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Станиці Луганській почалися обстріли: внаслідок влучання снаряду горить житловий будинок

У Станиці Луганській почалися обстріли: внаслідок влучання снаряду горить житловий будинок

Київ • УНН

 • 38313 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У Станиці Луганській почалися обстріли з важкої зброї. Внаслідок влучання у будинок, в оселі почалася пожежа, передає УНН.

Деталі

Станицю Луганську почали обстрілювати з важкої зброї.

Один зі снарядів влучив у житловий будинок на вулиці Магістральній, 8. Після влучання почалася пожежа, однак станом на зараз постраждалих немає, повідомили у Нацполіції.

Додамо

17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська в Луганській області.

В результаті застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитячого садка, є постраждалі.
Пізніше сьогодні в Луганській області бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної в Луганській області. Один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів і 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садка і школи в Луганській області.

Як повідомив Антон Геращенко, під час масованого артобстрілу за добу російські бойовики випустили з окупованих територій більш, ніж 600 снарядів.

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