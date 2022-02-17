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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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За добу бойовики випустили з окупованих територій понад 600 снарядів – Геращенко

За добу бойовики випустили з окупованих територій понад 600 снарядів – Геращенко

Київ • УНН

 • 17121 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Під час масованого артобстрілу за добу російські бойовики випустили з окупованих територій більш, ніж 600 снарядів. Про це у своєму Facebook повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє УНН.

Цитата

"Яке щастя, що незважаючи на більш ніж 600 випущених з окупованих територій снарядів і мін, не загинула жодна дитина, військовослужбовець або цивільна людина", - написав Геращенко.

Деталі

Як написав Геращенко, після масового артобстрілу, через годину російські сепаратисти поклали провину за обстріл Станиці на українську сторону.

Після цього, в офісі Президента було негайно прийнято рішення зібрати групу іноземних ЗМІ і терміново доставити їх в Станицю Луганську.

“Група комунікаційників з МОУ, ООС, МЗС, МВС за півтори години зібрала представників іноземних ЗМІ. Далі літаком Національної гвардії вони були доставлені на військовий аеродром на Сході України. Звідти вертольотами ЗСУ група з 24 іноземних журналістів провідних світових ЗМІ була доставлена до Станиці Луганської", - написав Геращенко.

Літак вилетів з Києва о 14:45, а о 18:00 група іноземних журналістів у супроводі пресслужб ООС і Національної поліції проводила зйомки на руїнах дитячого садка і брала інтерв'ю у переживших обстріл співробітників дитячого садка.

Журналісти могли самі переконатися хто і з якого боку стріляв по українських дітях і покажуть це сотням мільйонів телеглядачів і читачів по всьому світу.

Додамо

17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська в Луганській області.

В результаті застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили в будівлю дитячого садка, є постраждалі.

Пізніше сьогодні в Луганській області бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної в Луганській області. Один зі снарядів влучив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів і 14 осіб персоналу.

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу бойовиками дитячого садка і школи в Луганській області.

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