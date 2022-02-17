За сутки боевики выпустили с оккупированных территорий более 600 снарядов - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Во время массированного артобстрела за сутки российские боевики выпустили с оккупированных территорий более, чем 600 снарядов. Об этом в своем Facebook сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, сообщает УНН.
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“Какое счастье, что несмотря на более чем 600 выпущенных с оккупированных территорий снарядов и мин, не погиб ни один ребёнок, военнослужащий или гражданский человек”, - написал Геращенко.
Детали
Как написал Геращенко, после массового артобстрела, через час российская сепаратисты возложили вину за обстрел Станицы на украинскую сторону.
После этого, в Офисе Президента было немедленно принято решение собрать группу иностранных СМИ и срочно доставить их в Станицу Луганскую.
“Группа коммуникационщиков из МОУ, ООС, МИД, МВД за полтора часа собрала представителей иностранных СМИ. Далее самолётом Национальной Гвардии они были доставлены на военный аэродром на Востоке Украины. Оттуда вертолетами ВСУ группа из 24 иностранных журналистов ведущих мировых СМИ была доставлена к Станице Луганской”, - написал Геращенко.
Самолет вылетел из Киева в 14:45, а в 18:00 группа иностранных журналистов в сопровождении пресс служб ООС и Национальной полиции проводила съемки на руинах детского сада и брала интервью у переживших обстрел сотрудников детского сада.
Журналисты могли сами убедиться кто и с какой стороны стрелял по украинским детям и покажут это сотням миллионов телезрителей и читателей по всему миру.
Добавим
17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области.
В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.
Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.