В Станице Луганской начались обстрелы: в результате попадания снаряда горит жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Станице Луганской начались обстрелы из тяжелого оружия. В результате попадания в дом начался пожар, передает УНН.
Детали
Станицу Луганскую начали обстреливать из тяжелого оружия.
Один из снарядов попал в жилой дом на улице Магистральной, 8. После попадания начался пожар, однако по состоянию на сейчас пострадавших нет, сообщили в Нацполиции.
Добавим
17 февраля российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области.
В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада, есть пострадавшие.
Позже сегодня в Луганской области боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находились 30 учеников и 14 человек персонала.
Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области.
Как сообщил Антон Геращенко, во время массированного артобстрела за сутки российские боевики выпустили из оккупированных территорий более чем 600 снарядов.