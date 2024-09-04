Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

За последние несколько месяцев уже бывший первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава успел сделать ряд громких заявлений, которые разоблачили потенциальные проблемы в управлении и процессах расследования дел антикоррупционными детективами. В частности, он акцентировал на непрозрачности, внешнем влиянии и использовании бюро для достижения частных интересов, что в целом подрывает авторитет НАБУ как независимого антикоррупционного органа. УНН собрал главные заявления за это время.

Напомним, конфликт между первым заместителем директора Гизо Углавой и самим НАБУ начался в мае, когда Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провела обыски у нескольких сотрудников НАБУ, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и утечках информации.

Конфликт обострился, когда Углава был отстранен от должности заместителя директора НАБУ в связи с расследованием этих утечек, а также из-за дисциплинарных действий в отношении него. За это время Углава неоднократно публично выступал с заявлениями о давлении и неправомерных действиях со стороны руководства НАБУ.

Гизо Углава обвинял руководство НАБУ, в частности директора Семена Кривоноса, в давлении, направленном на то, чтобы заставить его уйти в отставку.

На данный момент обстоятельства реального конфликта интересов у моего непосредственного руководителя - директора НАБУ - есть из-за: личного давления на меня с требованиями уволиться; совершения действий, которые подрывают верховенство права для достижения частного интереса; принятия решений не на основании закона, а на основании давления указывал Углава.

Он отметил, что на него осуществляли личное давление с целью подрыва его репутации из-за расследований, связанных с утечками информации по делам НАБУ.

Одновременно с началом досудебного расследования и двух служебных расследований, целью которых является дискредитация меня как должностного лица и НАБУ в целом, началась медийная кампания, направленная на создание негативного мнения в обществе относительно моей деятельности и репутации - подчеркивал уже бывший заместитель директора НАБУ.

Также Углава намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

В последнее время ЦПК, в лице Виталия Шабунина в частности, благодаря политическому лобби, а именно председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, стремится стать монополистом общественного мнения в части борьбы с коррупцией. Такая монополизация приводит к искажению реальной ситуации и увеличению нездорового влияния на антикоррупционную инфраструктуру, которая невозможна без независимого НАБУ. От слабого и контролируемого НАБУ смогут получить выгоду все заинтересованные в этом лица, в том числе и коррумпированные организованные группы - говорится в обращении Углавы в Совет общественного контроля НАБУ

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Он также отметил, что НАБУ столкнулось с проблемами, которые требуют исправления, и что он будет пытаться восстановить свою должность через суд, используя все возможные ресурсы для этого, включая привлечение на свою сторону других государственных служащих. В частности, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), куда он недавно обратился с заявлением на директора НАБУ и получил официальный статус обличителя.

Таким образом Углава, очевидно, надеется использовать поддержку руководства НАПК, чтобы укрепить свою позицию в судебных процессах и влиять на общественное мнение в свою пользу, представив себя как реального обличителя, а не как фигуранта коррупционных обвинений. Этот шаг свидетельствует о том, что Углава пытается мобилизовать свои связи в государственных структурах, чтобы повлиять на результаты расследований и судебных разбирательств против него.

Как бы там ни было, действия обеих сторон свидетельствуют о том, что расследования НАБУ потенциально имеют проблемы с прозрачностью, нейтральностью и объективностью.

Ситуация с Углавой может иметь значительное влияние на будущий международный аудит НАБУ, который имеет целью вскоре оценить эффективность и прозрачность работы бюро. Заявления Углавы о давлении, коррупционных схемах и возможных манипуляциях внутри НАБУ могут повысить внимание аудиторов к внутренним проблемам бюро и побудить их к более тщательному рассмотрению внутренних процедур, систем контроля и отчетности.

Информация о конфликте и внутренних спорах может негативно сказаться на имидже НАБУ на международном уровне, поставив под сомнение его способность к независимому расследованию и борьбе с коррупцией при значительных расходах бюджета на содержание антикоррупционной системы. Аудиторы могут сосредоточиться на проверке заявлений Углавы о внешнем давлении и оценить, насколько бюро придерживается принципов независимости и объективности в своей деятельности.

Кроме того, аудиторский отчет может содержать рекомендации по улучшению внутреннего управления и внедрению дополнительных механизмов защиты от давления на служащих, особенно тех, кто занимается расследованием коррупционных дел. Это может привести к дальнейшим реформам в НАБУ, направленным на укрепление его независимости и повышение доверия к его работе как в Украине, так и на международной арене.

Контекст

Ранее УНН упоминал, что по оценке аудиторов, коллектив НАБУ находится в подавленном состоянии, нуждается в психологах и большинство из сотрудников планирует уволиться в ближайшее время.

При этом НАБУ не имеет доверия украинцев (54.4% среди респондентов исследования), а экономический эффект от их деятельности балансирует на нуле. Ведь за эти годы на НАБУ, САП, НАПК и ВАКС было потрачено из бюджета десятки миллиардов гривен.

Причиной недоверия к антикоррупционерам могут быть громкие обвинения топ чиновников со стороны НАБУ, которые в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за уменьшения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по экспорту агропродукции.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, что показало экспертное заключение манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались «слить» и аннулировать через суд - вероятно из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.

Напомним, международные эксперты подали в Кабмин список кандидатов в комиссию, которая будет проверять НАБУ. Подробно о них УНН писал здесь.