В результате столкновения маршрутки с микроавтобусом в Винницкой области погибла женщина

Авария произошла 26 октября около 13.20 возле села Петрык Литынского района.

По предварительной информации, в маршрутном такси находились около десяти пассажиров. Окончательное количество пассажиров выясняется.

От полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб пассажир маршрутки - 44-летняя винничанка. Еще четыре человека: водители обоих транспортных средств, пассажир маршрутки и пассажир Volkswagen LT 45 с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства столкновения устанавливают работники полиции.