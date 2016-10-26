В результате столкновения маршрутки с микроавтобусом в Винницкой области погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. На автодороге Львов-Кировоград-Знаменка в результате столкновения маршрутного автобуса "Хмельник - Винница" с микроавтобусом погибла женщина, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.
Авария произошла 26 октября около 13.20 возле села Петрык Литынского района.
По предварительной информации, в маршрутном такси находились около десяти пассажиров. Окончательное количество пассажиров выясняется.
От полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб пассажир маршрутки - 44-летняя винничанка. Еще четыре человека: водители обоих транспортных средств, пассажир маршрутки и пассажир Volkswagen LT 45 с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
Причины и обстоятельства столкновения устанавливают работники полиции.