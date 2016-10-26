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15 марта, 19:03 • 116749 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171730 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141322 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133562 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114454 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106422 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102133 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В результате столкновения маршрутки с микроавтобусом в Винницкой области погибла женщина

В результате столкновения маршрутки с микроавтобусом в Винницкой области погибла женщина

Киев • УНН

 • 8703 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. На автодороге Львов-Кировоград-Знаменка в результате столкновения маршрутного автобуса "Хмельник - Винница" с микроавтобусом погибла женщина, еще четыре человека госпитализированы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Винницкой области.

Авария произошла 26 октября около 13.20 возле села Петрык Литынского района.

По предварительной информации, в маршрутном такси находились около десяти пассажиров. Окончательное количество пассажиров выясняется.

От полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб пассажир маршрутки - 44-летняя винничанка. Еще четыре человека: водители обоих транспортных средств, пассажир маршрутки и пассажир Volkswagen LT 45 с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства столкновения устанавливают работники полиции.

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