Внаслідок зіткнення маршрутки з мікроавтобусом на Вінниччині загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. На автодорозі Львів-Кіровоград-Знам’янка внаслідок зіткнення маршрутного автобусу “Хмільник — Вінниця” з мікроавтобусом загинула жінка, ще четверо людей госпіталізовані. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Вінницької області.
Аварія сталась 26 жовтня близько 13.20 поблизу села Петрик Літинського району.
За попередньою інформацією, у маршрутному таксі знаходилось близько десяти пасажирів. Остаточна кількість пасажирів з’ясовується.
Від отриманих тілесних ушкоджень на місці пригоди загинула пасажира маршрутки — 44-річна вінничанка. Ще четверо людей: водії обох транспортних засобів, пасажир маршрутки та пасажир Volkswagen LT 45 з травмами різного ступеню важкості доставлені у лікарню.
Причини та обставини зіткнення наразі встановлюють працівники поліції.