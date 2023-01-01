В результате вторжения рф в Украине погибли 452 ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В результате полномасштабного вторжения россии в Украину пострадало более 1328 детей, из них погибло - 452. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
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"По состоянию на утро 1 января 2023 года более 1328 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 452 ребенка погибли и более 876 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Детали
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 429, Харьковской – 268, Киевской – 117, Николаевской – 81, Запорожской – 81, Херсонской – 81, Черниговской – 68, Луганской – 65, Днепропетровской – 40, сообщили в Офисе Генпрокурора.
Отмечается, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, во время фиксации преступлений оккупантов, совершенных на территории Херсонской области, установлена гибель двух парней в возрасте 13 и 17 лет.
Вчера, 31 декабря, в результате ракетной атаки врага на Запорожье получила ранение 14-летняя девочка, в Херсоне из-за артобстрела получили ранения двое детей в возрасте 12 и 13 лет. В пятницу, 30 декабря, в результате артобстрела войсками рф села Дальнее Донецкой области получила ранение 13-летняя девочка.
Кроме того, сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов российских оккупантов повреждено 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью.
Напомним
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что российские оккупанты не прекращали обстреливать Херсон и в новогоднюю ночь.