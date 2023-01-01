Внаслідок вторгнення рф в Україні загинуло 452 дитини

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"Станом на ранок 1 січня 2023 року більше ніж 1328 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 452 дитини загинуло та понад 876 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - ідеться в повідомленні.

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Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 429, Харківській - 268, Київській - 117, Миколаївській - 81, Запорізькій - 81, Херсонській - 81, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема, під час фіксації злочинів окупантів, вчинених на території Херсонської області, встановлено загибель двох хлопців віком 13 та 17 років.

Учора, 31 грудня, внаслідок ракетної атаки ворога на Запоріжжя отримала поранення 14-річна дівчинка, у Херсоні через артобстріл отримали поранення двоє дітей віком 12 та 13 років. У п'ятницю, 30 грудня, внаслідок артобстрілу військами рф села Дальнє Донецької області отримала поранення 13-річна дівчинка.

Окрім того, повідомляється, що через бомбардування та обстріли російських окупантів пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що російські окупанти не припиняли обстрілювати Херсон й у новорічну ніч.