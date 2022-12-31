Запорізька область: внаслідок ракетної атаки постраждала дівчинка 14-ти років, вона в реанімації

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«Внаслідок ракетного удару близько 14-ї години частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. Внаслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації. Загрози життю іншим постраждалим не має. На місці працюють рятувальники та працівники комунальних служб обласного центру», – повідомив Старух.

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Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ракетної атаки в Запоріжжі пошкоджено житлові будинки.

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