Запорізька область: внаслідок ракетної атаки постраждала дівчинка 14-ти років, вона в реанімації
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. У Запорізькій області внаслідок сьогоднішньої масової атаки поранено чотирьох людей. Серед них - вагітна і 14-річна дівчинка, яку доставили до реанімації. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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«Внаслідок ракетного удару близько 14-ї години частково зруйновано 2 приватних житлових будинки, ще близько 8 пошкоджено. Внаслідок вибуху поранень зазнали: 1 чоловік, 2 жінки (одна з них вагітна), та дитина. Дівчинка 2008 року у важкому стані в реанімації. Загрози життю іншим постраждалим не має. На місці працюють рятувальники та працівники комунальних служб обласного центру», – повідомив Старух.
Нагадаємо
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що внаслідок ракетної атаки в Запоріжжі пошкоджено житлові будинки.
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