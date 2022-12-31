Запорожская область: в результате ракетной атаки пострадала девочка 14-ти лет, она в реанимации
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Запорожской области в результате сегодняшней массовой атаки ранены четыре человека. Среди них – беременная и 14-летняя девочка, которую доставили в реанимацию. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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«В результате ракетного удара около 14 часов частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены. В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна), и ребенок. Девочка 2008 года находится в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет. На месте работают спасатели и работники коммунальных служб областного центра», – сообщил Старух.
Напомним
Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ракетной атаки в Запорожье повреждены жилые дома.
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