Запорожская область: в результате ракетной атаки пострадала девочка 14-ти лет, она в реанимации

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«В результате ракетного удара около 14 часов частично разрушены 2 частных жилых дома, еще около 8 повреждены. В результате взрыва ранения получили: 1 мужчина, 2 женщины (одна из них беременна), и ребенок. Девочка 2008 года находится в тяжелом состоянии в реанимации. Угрозы жизни другим пострадавшим нет. На месте работают спасатели и работники коммунальных служб областного центра», – сообщил Старух.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ракетной атаки в Запорожье повреждены жилые дома.

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