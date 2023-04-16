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В результате обострения в Судане погибли по меньшей мере 25 человек - Reuters

В результате обострения в Судане погибли по меньшей мере 25 человек - Reuters

Киев • УНН

 • 653746 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В результате вооруженных столкновений в Судане погибли по меньшей мере 25 человек. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Цитата

"Суданские военные нанесли авиаудары по базе военизированных формирований недалеко от столицы в попытке восстановить контроль над страной в воскресенье, поскольку в результате столкновений погибли по меньшей мере 25 человек и возникла угроза перехода к гражданскому правлению", - пишет источник. 

Детали

Как отмечается, в конце дня ожесточенных боев армия нанесла удар по базе, принадлежащей Силам быстрого реагирования в городе Омдурман, что вблизи столицы Хартум.

Профсоюз врачей Судана ранее сообщил о по меньшей мере 25 убитых и 183 раненых в боях, вспыхнувших в субботу между основной армией и Силами быстрого реагирования.

В течение дня Силы быстрого реагирования утверждали, что захватили президентский дворец, резиденцию главнокомандующего армии, государственную телестанцию и аэропорты в Хартуме, северном городе Мерове, Эль-Фашире и штате Западный Дарфур. В армии эти утверждения отвергли.

Суданские военно-воздушные силы приказали местным жителям оставаться дома, пока они проводили так называемое "воздушное обследование деятельности Сил быстрого реагирования", а в штате Хартум на воскресенье был объявлен выходной, закрыты школы, банки и правительственные учреждения.

Стрельба и взрывы были слышны по всей столице.

Напомним

В МИД дали рекомендации украинцам на фоне обострения в Судане. 

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