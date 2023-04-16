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Внаслідок загострення в Судані загинуло щонайменше 25 осіб - Reuters

Внаслідок загострення в Судані загинуло щонайменше 25 осіб - Reuters

Київ • УНН

 • 653752 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Внаслідок збройних зіткнень у Судані загинуло щонайменше 25 людей. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата

"Суданські військові завдали авіаударів по базі воєнізованих формувань неподалік столиці у спробі відновити контроль над країною в неділю, оскільки внаслідок зіткнень загинули щонайменше 25 людей і виникла загроза переходу до цивільного правління", - пише джерело. 

Деталі

Як зазначається, наприкінці дня запеклих боїв армія завдала удару по базі, що належить Силам швидкого реагування у місті Омдурман, що поблизу столиці Хартум.

Профспілка лікарів Судану раніше повідомила про щонайменше 25 убитих і 183 поранених у боях, що спалахнули в суботу між основною армією та Силами швидкого реагування.

Впродовж дня, Сили швидкого реагування стверджували, що захопили президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії, державну телестанцію та аеропорти в Хартумі, північному місті Мерове, Ель-Фаширі та штаті Західний Дарфур. В армії ці твердження відкинули.

Суданські військово-повітряні сили наказали місцевим мешканцям залишатися вдома, поки вони проводили так зване "повітряне обстеження діяльності Сил швидкого реагування", а в штаті Хартум на неділю було оголошено вихідний, закрито школи, банки та урядові установи.

Стрілянина і вибухи було чутно по всій столиці.

Нагадаємо

У МЗС дали рекомендації українцям на тлі загострення в Судані. 

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