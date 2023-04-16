Внаслідок загострення в Судані загинуло щонайменше 25 осіб - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Внаслідок збройних зіткнень у Судані загинуло щонайменше 25 людей. Про це пише Reuters, передає УНН.
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"Суданські військові завдали авіаударів по базі воєнізованих формувань неподалік столиці у спробі відновити контроль над країною в неділю, оскільки внаслідок зіткнень загинули щонайменше 25 людей і виникла загроза переходу до цивільного правління", - пише джерело.
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Як зазначається, наприкінці дня запеклих боїв армія завдала удару по базі, що належить Силам швидкого реагування у місті Омдурман, що поблизу столиці Хартум.
Профспілка лікарів Судану раніше повідомила про щонайменше 25 убитих і 183 поранених у боях, що спалахнули в суботу між основною армією та Силами швидкого реагування.
Впродовж дня, Сили швидкого реагування стверджували, що захопили президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії, державну телестанцію та аеропорти в Хартумі, північному місті Мерове, Ель-Фаширі та штаті Західний Дарфур. В армії ці твердження відкинули.
Суданські військово-повітряні сили наказали місцевим мешканцям залишатися вдома, поки вони проводили так зване "повітряне обстеження діяльності Сил швидкого реагування", а в штаті Хартум на неділю було оголошено вихідний, закрито школи, банки та урядові установи.
Стрілянина і вибухи було чутно по всій столиці.
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