Вследствие возможной газовой атаки в Сирии погибли 35 человек - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Вследствие возможного применения химического оружия в контролируемой повстанцами провинции Идлиб на северо-западе Сирии погибли 35 человек, в том числе 9 детей, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Нападение вызвало у многих людей удушье и слабость, у некоторых шла пена изо рта. Это позволило сирийским наблюдателям за соблюдением прав человека, ссылаясь на мнение медиков, заподозрить газовую атаку.
Сейчас в использовании химического оружия правозащитники подозревают правительственные войска или российскую авиацию.
В сообщении отмечается, что представители сирийской армии недосягаемы для получения комментариев. Ранее официальный Дамаск неоднократно отрицал использование химического оружия.
Также такое сообщение обнародовала расположенная в Великобритании группа по наблюдению за войной.
Кроме того, правозащитники также сообщают о более 60 раненых в результате бомбардировки города Хан-Шейхун в этой же провинции.
Сирийские военные источники заявили, что озвученные на прошлой неделе обвинения в использовании армией химического оружия являются недостоверными.
Оппозиционное телевидение Orient News заявило, что в результате нападения погибли 50 человек и пострадали более 150.
Как сообщал УНН, 3 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна продолжит военные операции на севере Сирии.
Ранее по меньшей мере 16 человек погибли в результате авиаудара по тюрьме в Сирии.