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Внаслідок ймовірної газової атаки в Сирії загинуло 35 осіб - ЗМІ

Внаслідок ймовірної газової атаки в Сирії загинуло 35 осіб - ЗМІ

Київ • УНН

 • 10971 перегляди

КИЇВ. 04 квітня. УНН. Внаслідок ймовірного застосуваня хімічної зброї у контрольованій повстанцями провінції Ідліб на північному заході Сирії загинуло 35 людей, у тому числі 9 дітей, передає УНН з посиланням на Reuters.

Напад викликав у багатьох людей задуху та слабкість, в декого йшла піна з рота. Це дозволило сирійським спостерігачам за дотриманням прав людини, посилаючись на думку медиків, запідозрити газову атаку.

Наразі у використанні хімічної зброї правозахисники підозрюють урядові війська або російську авіацію.

У повідомлені зазначається, що представники сирійської армії є недосяжними для отримання коментарів. Раніше офіційний Дамаск неодноразово заперечував використання хімічної зброї.

Таке ж повідомлення оприлюднила розташована у Великій Британії група зі спостереження за війною.

Крім того, правозахисники повідомляють про понад 60 поранених внаслідок бомбардування міста Хан-Шейхун у цій ж провінції. 

Сирійські військові джерела заявили, що озвучені на минулому тижні звинувачення у використанні армією хімічної зброї є недостовірними.

Опозиційне телебачення Orient News заявило, що внаслідок нападу загинули 50 осіб і постраждали понад 150.

Як повідомляв УНН, 3 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна продовжить воєнні операції на півночі Сирії. 

Раніше щонайменше 16 людей загинули внаслідок авіаудару по в’язниці в Сирії.

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