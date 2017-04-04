Внаслідок ймовірної газової атаки в Сирії загинуло 35 осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 04 квітня. УНН. Внаслідок ймовірного застосуваня хімічної зброї у контрольованій повстанцями провінції Ідліб на північному заході Сирії загинуло 35 людей, у тому числі 9 дітей, передає УНН з посиланням на Reuters.
Напад викликав у багатьох людей задуху та слабкість, в декого йшла піна з рота. Це дозволило сирійським спостерігачам за дотриманням прав людини, посилаючись на думку медиків, запідозрити газову атаку.
Наразі у використанні хімічної зброї правозахисники підозрюють урядові війська або російську авіацію.
У повідомлені зазначається, що представники сирійської армії є недосяжними для отримання коментарів. Раніше офіційний Дамаск неодноразово заперечував використання хімічної зброї.
Таке ж повідомлення оприлюднила розташована у Великій Британії група зі спостереження за війною.
Крім того, правозахисники повідомляють про понад 60 поранених внаслідок бомбардування міста Хан-Шейхун у цій ж провінції.
Сирійські військові джерела заявили, що озвучені на минулому тижні звинувачення у використанні армією хімічної зброї є недостовірними.
Опозиційне телебачення Orient News заявило, що внаслідок нападу загинули 50 осіб і постраждали понад 150.
Як повідомляв УНН, 3 квітня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна продовжить воєнні операції на півночі Сирії.
Раніше щонайменше 16 людей загинули внаслідок авіаудару по в’язниці в Сирії.