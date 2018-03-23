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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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В результате теракта на юге Франции погибли по крайней мере три человека - СМИ

В результате теракта на юге Франции погибли по крайней мере три человека - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. На юге Франции неизвестный мужчина открыл стрельбу в супермаркете Super U, после чего взял заложников. В результате нападения погибли три человека, сообщает УНН со ссылкой на BFMTV.

Как сообщают местные СМИ, одним из погибших мог быть мясник, работавший в супермаркете. Позже СМИ уточнили, что в число погибших входят две жертвы в супермаркете и владелец автомобиля, на котором злоумышленник приехал в магазин.

Как сообщал УНН заложников в супермаркете Super U в городе Треев на юге Франции освободили, нападающий теперь остается один на один с представителями правоохранительных органов.

"В супермаркете больше нет заложников, нападающий теперь находится в здании один с представителями полиции", - говорится в сообщении.

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