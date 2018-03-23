Внаслідок теракту на півдні Франції загинуло принаймні троє осіб - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На півдні Франції невідомий чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті Super U, після чого взяв заручників. Внаслідок нападу загинули три людини, повідомляє УНН з посиланням на BFMTV.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, одним із загиблих міг бути м'ясник, який працював в супермаркеті. Пізніше ЗМІ уточнили, що в число загиблих входять дві жертви в супермаркеті і власник автомобіля, на якому зловмисник приїхав до магазину.
Як повідомляв УНН, заручників у супермаркеті Super U в місті Треєв на півдні Франції звільнили, нападник тепер залишається один на один з представниками правоохоронних органів.
“В супермаркеті більше немає заручників, нападник тепер знаходиться в будівлі один з представниками поліції”, — йдеться у повідомленні.