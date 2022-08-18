В результате ракетного удара оккупантами по Харькову погибла мать украинской легкоатлетки

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«Моя мамочка, я тебя очень люблю. Русский мир унес жизни моей мамочки. Освободил меня от дома и всей моей жизни. Как я вас ненавижу», – написала Табашник.

Детали

Как сообщило «Суспільне» со ссылкой на очевидцев, под завалами общежития были найдены награды и грамоты Табашник, хранившиеся в семье легкоатлетки.

Справка

Екатерина Табашник (15 июня 1994, Харьков, Украина) – украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту. В 2013 году заняла первое место на Чемпионате Европы среди юниоров.

Дополнение

Российские захватчики утром попали в помещение общежития в Слободском районе Харькова. По состоянию на данный момент 18 раненых, 2 из них – ребенка. 1 человек погиб.