Внаслідок ракетного удару окупантами по Харкову загинула мати української легкоатлетки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Мати української лекгоатлетки Катерини Табашник загинула 18 серпня внаслідок артилерійського обстрілу Харкова збройними силами рф. Про це повідомила спортсменка на сторінці у Instagram, інформує УНН.
Цитата
«Моя мамочка, я тебя очень люблю. Руський мир забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу», - написала Табашник.
Деталі
Як повідомило «Суспільне» з посиланням на очевидців, під завалами гуртожитку було знайдено нагороди та грамоти Табашник, які зберігалися у родини легкоатлетки.
Довідка
Катерина Табашник (15 червня 1994, Харків, Україна) - українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту. У 2013 році посіла перше місце на Чемпіонаті Європи серед юніорів.
Доповнення
Російські загарбники зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. 1 людина загинула.