В результате пожара в доме в Днепре погибли два человека
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Днепре в результате пожара в неэксплаутируемом доме погибли два человека. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
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“21 марта в 21:58 в Службу спасения „101“ поступило сообщение, что на переулке Шокальского Соборного района города Днепр, горит одноэтажный неэксплуатируемый дом”, — говорится в сообщении.
Детали
По вызову были направлены пожарных, которые по прибытию установили, что пожар возник внутри помещения неэксплаутиремого дома.
Отмечается, что огнем было уничтожено мусор на площади 40 м. кв.
“Во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили двух человек без признаков жизни (мужского и женского пола, личные данные устанавливаются)”, — сообщили чрезвычайники.
Добавляется, что пожар локализован в 22:29 и ликвидирован в 22:56.
“К ликвидации пожара привлечено 15 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления”, — резюмировали в пресс-центре.
Напомним
Накануне, поздно вечером 20 марта, в Днепре сгорел жилой дом.