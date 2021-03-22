Внаслідок пожежі у будинку в Дніпрі загинуло дві людини
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Дніпрі внаслідок пожежі в неексплуатованому будинку загинуло дві особи. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
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“21-го березня о 21:58 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення, що на провулку Шокальського Соборного району міста Дніпро, горить одноповерховий неексплуатований будинок”, — йдеться у повідомленні.
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За викликом було направлено вогнеборців, які по прибуттю встановили, що пожежа виникла всередині приміщення неексплуатованого будинку.
Зазначається, що вогнем було знищено сміття на площі 40 м. кв.
“Під час ліквідації пожежі співробітники Служби порятунку виявили двох осіб без ознак життя (чоловічої та жіночої статі, особисті дані встановлюються)”, — повідомили надзвичайники.
Додається, що пожежу локалізовано о 22:29 та ліквідовано о 22:56.
“До ліквідації пожежі залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління”, — резюмували у пресцентрі.
Нагадаємо
Напередодні, пізно ввечері 20 березня, у Дніпрі згорів житловий будинок.