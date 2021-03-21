У Дніпрі вночі згорів житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Пізно ввечері 20 березня у Дніпрі згорів житловий будинку. Про це повідомили у головному управлінні ДСНС України у Дніпропетровській області, передає УНН.
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“20-го березня о 22:41 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Крутогорній селища Таромське Новокодацького району міста Дніпро”, — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що за вказаною адресою були направлені вогнеборці, які прибувши на місце встановили, що займання виникло на веранді одноповерхового приватного житлового будинку. Звідки вогонь розповсюдився на дах.
“Пожежу локалізовано о 23:40 та ліквідовано о 00:15. Вогнем знищено дах будинку, пошкоджено домашнє майно всередині на загальній площі 50 кв.м”, — повідомили у пресцентрі.
Додається, що до гасіння було залучено 6 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Повідомляється, що загиблих та постраждалих немає.
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