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В Днепре ночью сгорел жилой дом

В Днепре ночью сгорел жилой дом

Киев  •  УНН

 • 18828 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Поздно вечером 20 марта в Днепре сгорел жилой дома. Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.

Цитата

“20-го марта в 22:41 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Крутогорное поселка Таромское Новокодацького района города Днепр”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по указанному адресу были направлены пожарные, которые прибыв на место установили, что возгорание возникло на веранде одноэтажного частного жилого дома. Откуда огонь распространился на крышу.

“Пожар локализован в 23:40 и ликвидирован в 00:15. Огнем уничтожена крыша дома, повреждено домашнее имущество внутри на общей площади 50 кв.м”, — сообщили в пресс-центре.

Добавляется, что к тушению были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Сообщается, что погибших и пострадавших нет.

Напомним

Вечером понедельника посреди Киева загорелся ресторан в Подольском районе.

Украинские Национальные Новости

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