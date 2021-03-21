В Днепре ночью сгорел жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Поздно вечером 20 марта в Днепре сгорел жилой дома. Об этом сообщили в главном управлении ГСЧС Украины в Днепропетровской области, передает УНН.
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“20-го марта в 22:41 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Крутогорное поселка Таромское Новокодацького района города Днепр”, — говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что по указанному адресу были направлены пожарные, которые прибыв на место установили, что возгорание возникло на веранде одноэтажного частного жилого дома. Откуда огонь распространился на крышу.
“Пожар локализован в 23:40 и ликвидирован в 00:15. Огнем уничтожена крыша дома, повреждено домашнее имущество внутри на общей площади 50 кв.м”, — сообщили в пресс-центре.
Добавляется, что к тушению были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
Напомним
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