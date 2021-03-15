Посеред Києва сталась пожежа у ресторані
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Ввечері понеділка посеред Києва загорівся ресторан у Подільському районі. Про це повідомили у пресцентрі ДСНС, передає УНН.
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“15 березня о 20:22 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Сагайдачного, 10, що у Подільському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
На місце події було направлено рятувальників, які по прибуттю встановили, що загоряння виникло у витяжній шафі закладу громадського харчування з подальшим розповсюдженням на електрокабелі та загорозою розповсюдження на перекриття між 1 та 2 поверхом.
Зазначається, що о 21:33 загоряння було локалізовано на площі 35 кв. м, та о 21:39 ліквідовано.
Додається, що на місці події було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу підрозділів.
Жертв та постраждалих немає.
Причину виникнення пожежі встановлюватиме слідство.
Нагадаємо
15 березня у Києві сталась пожежа у реанімаційному відділенні COVID-лікарні.