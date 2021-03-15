Посреди Киева произошел пожар в ресторане
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Вечером понедельника посреди Киева загорелся ресторан в Подольском районе. Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС, передает УНН.
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“15 марта в 20:22 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Сагайдачного, 10, что в Подольском районе столицы”, — говорится в сообщении.
Детали
На место происшествия были направлены спасатели, которые по прибытию установили, что возгорание возникло в вытяжном шкафе заведения общественного питания с последующим распространением на электрокабели и возможные повреждения распространения на перекрытия между 1 и 2 этажом.
Отмечается, что в 21:33 возгорание было локализовано на площади 35 кв. м, и в 21:39 ликвидировано.
Добавляется, что на месте происшествия были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений.
Жертв и пострадавших нет.
Причину возникновения пожара устанавливать следствие.
Напомним
15 марта в Киеве произошел пожар в реанимационном отделении COVID-больницы.