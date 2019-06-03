Перелив воды через плотину во Львовской области: подтоплены пять дворов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. В результате перелива воды через дамбу пруда во Львовской области до сих пор подтоплены один жилой дом, пять дворов и 25 приусадебных участков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7:00 остаются подтопленными 1 жилой дом, 5 дворов и 25 приусадебных участков. Осадки прекратились. Уровень воды постепенно спадает", - сообщили в ведомстве.
Так, перелив воды через дамбу пруда произошел 30 мая в связи с интенсивными осадками в виде дождя в городе Ходоров Львовской области.
Между тем в Ивано-Франковской области по состоянию на 7:00 подтоплений жилых домов, дворов и приусадебных участков не наблюдается.
С начала работ ГСЧС эвакуированы 92 человека, из них 14 детей, и 10 автомобилей, из подтопленных участков дорог перевезены 1 тыс. 191 человек, из них 119 детей, откачано 54 тыс. 946 куб. м воды.